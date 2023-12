Allenamento Lazio: seduta di rifinitura anti Atletico Madrid. Il report completo. Il lavoro dei biancocelesti a Formello

Domani sera andrà in scena l’ultima partita del girone di Champions League della Lazio contro l’Atletico Madrid, in programma alle ore 21.00. Per questo, i biancocelesti sono scesi in campo per la rifinitura.

Tutti presenti a Formello, tranne Patric fermato dalla febbre. Ultima sgambata prima del big match che vale il primo posto nel gruppo E. C’è il recuperato Marusic, così come Rovella nonostante la squalifica. Con i compagni anche Basic e Kamenovic, nonostante non siano in lista. Aggregati i Primavera Dutu e Gonzalez.

Sarri non recupera Patric: ha risolto il problema al polpaccio, ma da ieri è fermo per un attacco influenzale. Ha saltato anche la rifinitura, non sarà nemmeno convocato. In difesa la coppia obbligata sarà di nuovo formata da Casale e Gila. I dubbi sono più sulle fasce, con Pellegrini in rampa di lancio e uno tra Marusic e Hysaj a destra. A centrocampo è squalificato Rovella, in regia in vantaggio Vecino su Cataldi, con Kamada (favorito) o Guendouzi insieme a Luis Alberto. Davanti possibile ingresso in corsa per Immobile: si va verso il tridente con Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni, anche se Pedro spera nella maglia da titolare.