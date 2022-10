Allenamento Lazio, seduta di scarico dopo la Fiorentina

Seduta di scarico per la Lazio, che ha svolto un allenamento dopo la vittoria di ieri sul campo della Fiorentina

I calciatori che non hanno giocato dal 1′, dopo una prima fase di attivazione muscolare, hanno effettuato esercitazioni tecniche per poi svolgere la classica partitella a campo ridotto. Invece i giocatori scesi in campo dal primo minuto contro la Fiorentina hanno svolto un lavoro di scarico muscolare. Domani sarà già tempo di rifinitura in vista del match contro lo Sturm Graz.