Allenamento Lazio: scarico per la squadra dopo la vittoria di Verona

Allenamento Lazio: la squadra oggi ha svolto una seduta di scarico agli ordini di mister Farris dopo la vittoria contro il Verona

La Lazio si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello nel giorno dopo la vittoria importantissima conquistata sul campo del Verona. Ancora una volta agli ordini di mister Massimiliano Farris, con la supervisione da casa di Simone Inzaghi, la squadra ha svolto una seduta di scarico per recuperare le forze.

I giocatori scesi in campo ieri hanno lavorato in palestra: al gruppo si è aggiunto anche Patric, ancora alle prese con i fastidi alla schiena. Gli altri, invece, si sono allenati sul rettangolo verde del Fersini, insieme anche a Lazzari e Correa, pronti a tornare a disposizione dopo la squalifica. Dei calciatori che hanno giocato ieri, invece, hanno svolto un lavoro differenziato Akpa-Akpro, Fares e Luis Alberto. Domani, infine, verrà concesso a tutta la rosa un turno di riposo: la ripresa è prevista per mercoledì.