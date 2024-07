Allenamento Lazio, seduta di SCARICO dopo la Triestina. Poi il ritorno a Roma: il PROGRAMMA

Allenamento Lazio, seduta di scarico per i biancocelesti dopo la gara di ieri con la Triestina: il programma della giornata

Ultimo giorno per la Lazio in quel di Auronzo, con una seduta di lavoro programmata per questa mattina. Lavoro di scarico per la squadra di Baroni dopo l’amichevole pareggiata ieri contro la Triestina.

Assenti gli infortunati Cataldi, Dele Bashiru, Romagnoli, Tavares e Gila, ormai ai box da inizio ritiro. Dopo la seduta, e il successivo pranzo, la squadra farà poi ritorno a Roma.