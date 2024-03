Allenamento Lazio, scarico di Pasqua per i biancocelesti: le ultime da Formello, in vista di quella che sarà la sfida di Coppa Italia

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Juventus, la Lazio è tornata al lavoro in questo mattino di Pasqua per preparare al meglio la sfida di martedì, sempre contro i bianconeri.

Consueto scarico pasquale per chi non è sceso in campo nella gara di ieri, tranne per Provedel e Rovella, ancora fuori. Domani fissata la rifinitura prima della partenza per Torino.