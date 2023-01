Allenamento Lazio: Sarri vara il turnover, Maximiano in porta

La Lazio ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della gara di Coppa Italia contro il Bologna: Sarri prepara il turnover

Giornata di rifinitura per la Lazio di Maurizio Sarri che domani farà il proprio esordio in Coppa Italia affrontando il Bologna negli ottavi di finale. Il tecnico prepara un ampio turnover. Maximiano in pole per la porta, al centro della difesa ci saranno Patric e Romagnoli. Hysaj confermato dopo l’ottima prova col Sassuolo, è aperto il ballottaggio tra Lazzari e Radu.

A centrocampo Sarri è intenzionato a schierare almeno uno tra Milinkovic e Cataldi con Luis Alberto lasciato a riposo in vista del Milan a causa di un fastidio accusato in settimana. Per gli altri due posti è corsa a tre fra Marcos Antonio, Basic e Vecino. Infine in attacco l’unico certo del posto è Felipe Anderson. Il brasiliano agirà nel ruolo di falso nove nel tridente con due tra Zaccagni, Pedro, Cancellieri e Romero. Out Immobile e Gila.