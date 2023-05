Allenamento Lazio: Sarri sorride. Marcos Antonio recuperato

Allenamento Lazio: il lavoro dei biancocelesti a tre giorni dalla sfida contro la Cremonese. Ecco il report dell’allenamento odierno degli uomini di Sarri

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica il report dell’allenamento della squadra capitolina. Marcos Antonio in gruppo, e salta soltanto la partitella conclusiva. Ancora ai box, invece, Cataldi: la Champions già matematica spinge alla prudenza. Non verranno affrettati i tempi per non rischiare una ricaduta muscolare. Ok Marusic, nelle ultime settimane condizionato da un fastidio all’inguine. Domenica Sarri potrebbe comunque concedere una chance a uno tra Lazzari e Pellegrini. Il comunicato:

COMUNICATO– «Seduta pomeridiana per la Prima Squadra della Capitale che quest`oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 17:00. Dopo una prima fase di riscaldamento atletico, il gruppo biancoceleste ha dato vita a un`ampia fase tattica in vista della partita contro la Cremonese. Una partitella a campo ridotto ha infine concluso la seduta»