Allenamento Lazio: Sarri senza Luis Alberto e altri due. Le ultime

Allenamento Lazio: nuova seduta a Formello senza Luis Alberto e altri due giocatori. Le ultime in casa biancoceleste

Nuovo giorno e nuova seduta d’allenamento in quel di Formello per la Lazio. Come nei due giorni precedenti Luis Alberto si è allenato in palestre (terapie) a causa di un versamento al ginocchio per un colpo rimediato contro l’Almeria.

Riposo precauzionale anche per Cataldi, fermo nelle ultime 48 ore per dolori alla schiena e qualche sintomo influenzale, che comunque non preoccupano in vista della trasferta di Lecce. Pedro è l’altro calciatore a riposo nel pomeriggio (motivi familiari), mentre si è riaggregato Cancellieri.