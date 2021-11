Allenamento Lazio: Sarri spera nel recupero di Lazzari e prova Radu

Allenamento Lazio, si avvicina la sfida contro la Juve e mister Sarri spera nei recuperi. Lazzari il più vicino al rientro

Campi vuoti a Formello: tra i giocatori partiti per gli impegni con le nazionali e gli infortunati, il gruppo a disposizione di mister Sarri è ridotto all’osso. Nonostante le difficoltà, il tecnico ha iniziato la preparazione in vista dell’appuntamento contro la Juve: in attesa di novità sui recuperi, il nodo principale da sciogliere è quello legato alla difesa. Lazzari – che aveva riportato una lesione di medio bassa intensità al polpaccio – ha qualche chance di recupero, mentre per Marusic bisognerà aspettare l’esito del secondo tampone. Intanto il mister ha provato Radu nelle vesti di terzino mancino, ma non è da escludere anche l’impiego di Patric a destra e Hysaj dall’altra parte.

Difficile capire se Immobile potrà farcela, anche se prosegue il protocollo tra piscina e palestra. Contro la Juve, quindi, potrebbe vedersi uno tra Pedro e Felipe Anderson come falso nueve.