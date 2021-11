Marusic, oggi l’esito del secondo tampone: gli scenari

C’è grande attesa per l’esito del secondo tampone a cui è stato sottoposto Adam Marusic: la situazione e gli scenari

La positività al Covid di Adam Marusic ha senza alcun dubbio complicato i piani di Sarri in vista della sfida con la Juventus. Ma ecco che oggi potrebbe essere una giornata fondamentale per il montenegrino.

Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore è stato messo in isolamento dopo esser stato trovato positivo prima della gara contro l’Olanda. Nella giornata di ieri il terzino biancoceleste è partito per Belgrado per sottoporsi a un nuovo tampone, il cui esito si conoscerà nelle prossime ore. Se la positività dovesse venire confermata scatterebbe la quarantena e Marusic non sarebbe disponibile nelle prossime partite.