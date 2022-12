Allenamento Lazio: Sarri recupera tutti gli infortunati

La Lazio ha svolto questa mattina il primo vero allenamento dopo la ripresa: Sarri recupera tutti gli infortunati

La Lazio è scesa questa mattina in campo in quel di Formello per la prima seduta di giornata dopo i due giorni di test atletici e cardiopolmonari. La notizia più importante deriva dagli infortunati di lungo corso.

Sarri ha infatti pienamente recuperato Immobile, Lazzari, Patric e Zaccagni per i quali nei prossimi giorni verrano aumentati i rispettivi carichi di lavoro. Gli unici assenti sono Milinkovic e Vecino, impegnati oggi al Mondiale in Qatar, e il febbricitante Marcos Antonio. Aggregati anche i ragazzi della Primavera Renzetti, Coulibaly e Troise. Seconda seduta alle 15.