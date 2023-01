La Lazio ha svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura in vista della gara contro il Lecce: out Luis Alberto, Cataldi verso il recupero

La Lazio di Maurizio Sarri ha svolto questa mattina a Formello l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Lecce (fischio d’inizio alle 16:30). Buone notizie dall’infermeria: il tecnico ha recuperato Cataldi, mentre deve rinunciare a Luis Alberto, fermato da un problema al ginocchio. Unico assente Gila.

Davanti a Provedel ci sarà la coppia formata da Romagnoli e Casale, in vantaggio su Patric. Marusic e Lazzari i due terzini. Cataldi, se confermerà le buone sensazioni della rifinitura, sarà schierato in mezzo al campo con Vecino e Milinkovic ai suoi lati. Davanti il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, al momento leggermente in vantaggio su Pedro.