Allenamento Lazio, tridente leggero contro la Juve. Aggregato Crespi

Allenamento Lazio, Sarri cerca soluzioni all’assenza di Immobile contro la Juve. Aggregato anche Crespi in prima squadra

Una tegola confermata a ridosso della partenza: la Lazio dovrà fare a meno del suo capitano, nella gara contro la Juventus. Immobile non ci sarà e Sarri dovrà inventarsi qualcosa per sostituirlo al meglio, visto anche il lungo stop di Pedro.

Il vice di Ciro dovrebbe essere Cabral, ma l’unica volta in cui è sceso in campo è stato contro l’Udinese; la gara contro la Juventus potrebbe essere una buona opportunità anche per Luka Romero. Nell’elenco dei convocati ci sarà anche Crespi, prima volta tra i grandi della prima squadra.

Per il resto della formazione non ci sono praticamente dubbi: Cataldi confermato al centro con Milinkovic e Luis Alberto; Patric accanto ad Acerbi per chiudere la linea con Marusic e Lazzari davanti a Strakosha.