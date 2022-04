Allenamento Lazio, Sarri sorride: tutto il gruppo è a dispozione

Allenamento Lazio, Sarri ha l’intero gruppo a disposizione: domani inizierà la settimana di preparazione per il Torino

A Formello è già tempo di ripresa. Sarri divide il gruppo in due: da una parte chi ieri è stato impiegato e dall’altra i subentrati e i rimasti in panchina. Per i primi la sessione si è svolta in palestra, tuti gli altri sono stati impegnati con una sgambata.

Il mister ha ritrovato il gruppo al completo, un’ottima notizia in vista del finale di campionato: Luiz Felipe e Radu sono stati entrambi convocati contro il Genoa e saranno a disposizione per il match contro il Torino. Domani inizierà la settimana di preparazione anti granata, in vista della gara di sabato 16.