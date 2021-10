Allenamento Lazio, Sarri concede due giorni di riposo

Allenamento Lazio, mercoledì a Formello la ripresa: dopo la sconfitta di Bologna, Sarri concede ai suoi due giorni di riposo

Quarantotto ore per recuperare le energie. La sosta per le Nazionali arriva forse nel momento migliore per la Lazio, dopo le sette gare disputate in soli venti giorni.

Una parentesi che servirà al mister per lavorare sulle ambizioni e sul temperamento dei suoi ragazzi che, al ritorno in campo, dovranno confrontarsi con l’Inter di Inzaghi. L’appuntamento a Formello, quindi, è per la giornata di mercoledì.