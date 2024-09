Allenamento Lazio, oggi si TORNA in campo. Baroni SENZA OTTO giocatori! TUTTI i dettagli

Allenamento Lazio, oggi di nuovo in campo a Formello. Baroni dovrà fare a meno di ben otto giocatori: le ultime novità

Come evidenziato dal Messaggero, la Lazio tornerà oggi in campo per la ripresa degli allenamenti in quel di Formello, iniziando così le sedute in questa sosta per le. Nazionali.

Baroni dovrà quindi fare a meno di ben otto giocatori convocati dalle rispettive rappresentative: Mandas, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Guendouzi, Zaccagni, Isaksen e Castellanos. Il resto del gruppo, invece, è a disposizione.