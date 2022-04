Allenamento Lazio: ripresa e scarico post Milan

Allenamento Lazio: seduta di scarico e di ripresa dopo la sconfitta di ieri contro il Milan per la squadra di Maurizio Sarri

La Lazio si è ritrovata nella tarda mattinata di oggi in quel di Formello. Seduta di scarico e di ripresa dopo la sconfitta di ieri contro il Milan per la squadra di Maurizio Sarri.

I calciatori biancocelesti che non sono scesi in campo dal primo minuto contro i rossoneri, dopo un prima fase di riscaldamento, hanno svolto alcune esercitazioni tecniche, individuali e collettive. L’allenamento si è concluso con la classica partitella a campo ridotto, divisa in tre blocchi, nella quale i celesti hanno prevalso sugli arancioni.