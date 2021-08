Allenamento Lazio: ripresa la preparazione, Cataldi in gruppo

Allenamento Lazio: ripresa la preparazione in vista della gara di sabato contro lo Spezia: Cataldi in gruppo e completamente recuperato

La Lazio ha ripreso la preparazione in quel di Formello in vista della gara di sabato alle 18:30 contro lo Spezia dopo la giornata di riposo di ieri successiva alla vittoria di Empoli. La squadra ha svolto un’iniziale attivazione muscolare agli ordini del prof. Losi con un’importante novità: Danilo Cataldi è tornato in gruppo ed è quindi pienamente recuperato. Dopo l’attivazione muscolare la squadra è stata divisa in quattro gruppi diversi svolgendo un esercizio tra i cinesini e gli ostacoli, il tutto con grande intensità. Assente Luiz Felipe, regolarmente presenti nonostante le voci di mercato Jony e Vavro.

Successivamente la squadra ha svolto una partitella incentrata sul possesso palla: otto contro otto, i giocatori di Sarri hanno mosso rapidamente il pallone e calciato in porta (senza portieri) dopo un numero preciso di tocchi. Infine classica partitella undici contro undici a campo ridotto con i portieri regolarmente presenti. Alla fine della stessa, terminata zero a zero, i biancocelesti hanno chiuso la seduta svolgendo alcuni piccoli lavori di recupero fisico agli ordini del prof. Losi divisi in tre gruppi.