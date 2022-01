La Lazio ha ripreso la preparazione in vista della gara contro l’Empoli: nell’allenamento pomeridiano assente Strakosha

SEDUTA POMERIDIANA

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata ad allenarsi nel pomeriggio (ore 15) per la seconda seduta in programma oggi. I biancocelesti hanno proseguito con le prove tattiche in vista della gara di giovedì contro l’Empoli con un’assenza pesante, quella di Strakosha, che ha svolto lavoro differenziato.

Da tenere sotto controllo la situazione legata a Basic, col centrocampista che ha abbandonato anzitempo l’allenamento: le sue condizioni non dovrebbero comunque preoccupare in vista della ripresa del campionato.

————————————————————————————————–

La Lazio si è ritrovata questa mattina in quel di Formello per riprendere la preparazione in vista della sfida di giovedì 6 gennaio contro l’Empoli. La seduta si è aperta con un lavoro di attivazione muscolare sul campo adiacente, per poi passare alle prove tattiche sul campo

Per quanto riguarda gli infortunati, Immobile ed Hysay sono completamente recuperati ed hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Ancora assenti Acerbi e Zaccagni, sul quale incombe la spada di Damocle della positività al Covid. Luis Alberto, nonostante l’assenza odierna, ha chance di essere a disposizione per la gara contro i toscani. Nel pomeriggio la seconda seduta di giornata.