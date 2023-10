Allenamento Lazio, ripresa in vista del Sassuolo: il report della sessione di allenamento

Dopo due giorni di riposo, la Lazio è tornata a Formello per ricominciare la preparazione in vista di quello che sarà il match contro il Sassuolo.

Ecco il report della sessione.

REPORT- Allenamento pomeridiano per la Lazio che, dopo due giorni di riposo, questo pomeriggio è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 16:00 per preparare la sfida contro il Sassuolo. Archiviato il consueto riscaldamento atletico, i calciatori a disposizione di mister Sarri hanno svolto un lavoro di natura tecnica seguito da una partitella a campo ridotto vinta dai celesti per 3-1.La squadra tornerà ad allenarsi domani per una doppia seduta (alle 11:00 e alle 16:00)