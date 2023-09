Allenamento Lazio: ripresa immediata. Ecco il report completo della seduta della squadra capitolina di questa mattina

Questa mattina è andata in scena la seduta mattutina di allenamento della Lazio a Formello. Aggregati Gonzalez e Kamenovic. Per tutti gli altri, compreso Lazzari sganciato prima dell’intervallo per Pellegrini, soltanto lavoro in palestra. Le notizie migliori arrivano proprio dalle condizioni del terzino sinistro, finito ko per una distorsione al ginocchio destro: escluso l’interessamento dei legamenti.

Da domani si inizierà a preparare la sfida con il Monza, Sarri potrebbe rilanciare Cataldi in regia, mentre Guendouzi spera nell’esordio da titolare come mezzala destra. In difesa due maglie per Marusic, Lazzari e Hysaj. Il tridente d’attacco è quello con meno dubbi, anche se sperano in una chance Pedro e Isaksen sugli esterni.