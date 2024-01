Allenamento Lazio, riprende la preparazione verso il Lecce: il report delle sessione mattuttina

Tornata al lavoro la Lazio, che l’indomani della vittoria sulla Roma, si è ritrovata a Formello per riprendere gli allenamenti.

Ecco il report ufficiale della sessione:

«Archiviato la vittoria contro la Roma, la squadra questa mattina si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle 11:15 per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Lecce. Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di natura muscolare, seguito da alcune conclusioni verso la porta. Una partitella a campo ridotto ha concluso la seduta. La Lazio tornerà in campo nella giornata di sabato per la seduta di rifinitura verso i match con i salentini.»