Allenamento Lazio, rifinitura anti Udinese: due dubbi per Sarri

Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida di domani contro l’Udinese. Sarri ha due dubbi di formazione

Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida di domani contro l’Udinese. Sarri ha due dubbi di formazione.

In difesa infatti Casale insiederebbe Patric, ma lo spagnolo sembrerebbe ancora favorito per fare coppia con Romagnoli. Sulla fascia sinistra tornerà Marusic dal 1′. L’altro ballottaggio riguarda Vecino e Luis Alberto, ma, a meno di sorprese, dovrebbe essere l’uruguaiano a completare il reparto con Cataldi e Milinkovic. In attacco spazio al tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con Pedro pronto a subentrare dalla panchina.