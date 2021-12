Allenamento Lazio, rifinitura senza Luis Alberto: è emergenza

Allenamento Lazio, Sarri rinuncia anche a Luis Alberto alla vigilia della gara contro il Sassuolo: le alternative del mister

Ieri lo scarico post Galatasaray, oggi di nuovo tempo di rifinitura in vista del Sassuolo. La Lazio non ha il tempo di riposare e oggi si è ritrovata a Formello per l’ultimo allenamento prima della partenza: da una parte i titolare – impiegati in palestra – dall’altra tutti gli altri per un lavoro sul campo.

Non solo Milinkovic, Sarri deve rinunciare anche a Luis Alberto. Lo spagnolo ha riportato un problema al flessore destro: non ci sarà nel match contro il Sassuolo. Un’emergenza vera e propria per il centrocampo biancoceleste che il mister proverà a sopperire con Basic ed Akpa Akpro (che ieri ha svolto un lavoro differenziato) con al centro Cataldi.