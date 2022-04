La Lazio ha svolto il penultimo allenamento a Formello in vista della gara di sabato sera contro il Torino: Pedro ancora in bilico

La Lazio ha svolto oggi un allenamento pomeridiano in vista della gara di sabato sera all’Olimpico contro il Torino. Sarri ha tutto il gruppo a disposizione a parte Pedro. Per lo spagnolo sarà determinante la rifinitura di domani. Il rischio di non esserci è alto ma l’ex Barcellona cercherà di rendersi disponibile almeno per la panchina.

In difesa Patric sembra essere in leggero vantaggio su Luiz Felipe tanto che il centrale spagnolo è destinato a partire titolare al fianco di Acerbi. Per il resto formazione confermata rispetto alle indicazioni di ieri: Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto a centrocampo, Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson in attacco.