Allenamento Lazio, rifinitura a Formello: sempre Pedro l’unico assente

La Lazio si è allenata a Formello nella rifinitura in vista della trasferta di domani contro lo Spezia: Pedro l’unico assente

Seduta d’allenamento prima della trasferta in terra ligure contro lo Spezia per la Lazio di Maurizio Sarri. A Formello l’unico assente è ancora una volta Pedro; il problema al polpaccio non è stato smaltito e lo spagnolo resta in dubbio anche per la Sampdoria.

L’allenatore biancoceleste avrà allora a disposizione tutto il gruppo tranne l’ex Barcellona. I pensieri della rifinitura non hanno portato Sarri a sciogliere i dubbi di formazione. I ballottaggio riguardano in particolar modo la difesa con Patric e Marusic in vantaggio su Luiz Felipe e Radu. Attacco, invece, confermatissimo con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile.