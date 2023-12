Allenamento Lazio: rifinitura a Formello alla vigilia della gara con l’ Empoli. Il report della seduta dei biancocelesti

Oggi rifinitura a Formello per la Lazio di Sarri alla vigilia della gara con l’Empoli. Con Lazzari squalificato, potrebbe aprirsi una chance per Pellegrini (per questione di caratteristiche). Il ballottaggio del tecnico, stavolta, sembra più orientato a destra tra Marusic e Hysaj. Al centro non ce la fa Romagnoli, sembrava recuperato invece questa mattina ha sentito un fastidio al polpaccio. Dovrebbe vincere la linea prudente, quindi l’ex Milan potrebbe non essere presente nemmeno tra i convocati. La coppia in mezzo, salvo sorprese, sarà formata da Patric e da Casale.

A centrocampo Guendouzi mezzala destra, Rovella in regia e con ogni probabilità Luis Alberto intermedio di sinistra. Il Mago era stato escluso a sorpresa con l’Inter (al suo posto scelto Kamada). Davanti ok Isaksen, partirà dalla panchina. Immobile davanti a Castellanos, ai suoi lati in vantaggio Felipe Anderson e Zaccagni.