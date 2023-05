Allenamento Lazio: Cataldi e Vecino preoccupano, Zaccagni...

La Lazio ha svolto oggi una seduta di allenamento dopo la sconfitta di ieri contro il Milan a San Siro: Zaccagni ok. Le ultime

Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan, la Lazio si è ritrovata oggi a Formello per una seduta di scarico. A preoccupare Sarri in vista della sfida di venerdì contro il Lecce sono le condizioni di Cataldi e Vecino.

L’italiano deve ancora recuperare dallo scontro con Lukaku che gli ha procurato un doloroso edema: la speranza è di riaverlo sul campo da martedì quando è prevista una doppia seduta (domani giornata di riposo). Nulla da fare invece per Vecino che ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale destro. Tutto ok invece per Zaccagni, mentre andranno valutate le condizioni di Immobile e Marcos Antonio, usciti acciaccati dalla gara coi rossoneri.