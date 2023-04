Allenamento Lazio, Sarri recupera Pellegrini. Due i ballottaggi

Buone notizie dall’allenamento della Lazio in vista del Torino: Sarri recupera Luca Pellegrini. Due ballottaggi aperti

La Lazio ha svolto oggi una seduta di allenamento a due giorni dalla sfida contro il Torino all’Olimpico. Detto di Immobile, Sarri può sorridere per il recupero di Luca Pellegrini. Il terzino, dopo aver saltato la seduta di ieri per un fastidio al ginocchio, si è regolarmente allenato.

In vista della sfida contro i granata sono due i ballottaggi aperti: quello tra Casale e Patric in difesa e quello tra Vecino e Marcos Antonio a centrocampo col primo in recupero nonostante i continui fastidi al ginocchio.