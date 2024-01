Allenamento Lazio, Castellanos recuperato. Novità anche su Patric: le ultime

Allenamento Lazio, ormai recuperato Castellanos, pronto a guidare l’attacco contro il Napoli. Le ultime anche su Patric

Nuova seduta di allenamento per la Lazio, al lavoro oggi nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista del prossimo match con il Napoli. Una sfida dove si rivedrà il Taty Castellanos, che ha ormai smaltito la lesione che lo ha tenuto fuori nelle ultime uscite.

Out ancora Patric, verso il forfait per il match con i partenopei. Aggregati alla prima squadra i giovani Saná Fernandes e Ruggeri.