Allenamento Lazio: ripresa a Formello, non si vede Radu

Allenamento Lazio, Sarri ritrova i suoi per preparare la gara contro il Venezia: ancora a riposo Radu, Lazzari scalpita

Giornata di ripresa a Formello, in vista dell’impegno di lunedì contro il Venezia. Sarri programma con calma il match dell’Olimpico, gestendo le forze dei suoi: non si è visto Radu, alle prese con un fastidio al tallone, ma la sua presenza non è in dubbio per la gara dell’Olimpico.

Da monitorare anche Lazzari che potrebbe rientrare anzitempo nella lista dei convocati, nonostante i controlli non abbiamo dato il lasciapassare per tornare subito ad allenarsi in gruppo. Sicuramente il mister dovrà rinunciare a Marusic, fermato dal Giudice Sportivo. Occhio anche a Cataldi che punta il rientro per la sfida con la Roma.