Allenamento Lazio, ancora assente Radu. Luiz Felipe in gruppo

Allenamento Lazio, Radu ancora fermo ai box per la fascite plantare; Luiz Felipe torna in gruppo e si candida per il Sassuolo

Sarri tira un sospiro di sollievo: nell’allenamento di questo pomeriggi, si è finalmente rivisto Luiz Felipe. Il brasiliano, alle prese con dei fastidi fisici, è tornato ad allenarsi in gruppo, alimentando le speranze per la presenza contro il Sassuolo. Se non dovesse farcela, sarebbe comunque pronto Patric per fare coppia con Acerbi. Ancora out Radu, fermato dalla fascite plantare.

Nella gara di sabato non ci sarà Pedro – squalificato – e sarà quindi Zaccagni a fare coppia con Felipe Anderson alle spalle di Immobile; nessun dubbio al centro con il terzetto Luis Alberto-Leiva-Milinkovic.

Lazzari potrebbe ripartire dal primo minuto, mentre per la fascia sinistra si apre il ballottaggio tra Hysaj e Marusic.