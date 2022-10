Allenamento Lazio: Provedel e Pedro a riposo. Il report della seduta

Allenamento Lazio: seduta di scarico per chi ha giocato ieri, Pedro e Provedel a risposo. Ecco il report

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello dopo il pareggio in Europa League contro lo Sturm Graz. Il gruppo è stato diviso in due: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro atletico per gli altri.

La seduta odierna è stata salta da Provedel e Pedro a cui è stato concesso un po’ di riposo (non sono in dubbio per domenica). Da domani (ore 15.30) inizieranno le prove tattiche anti Udinese, in un match ad altissima quota per i biancocelesti.