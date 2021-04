Allenamento Lazio: prove tecniche per il Benevento, Luiz Felipe a parte

Allenamento Lazio, preparazione in vista del Benevento in attesa di Inzaghi: prove atletiche e tecniche per i biancocelesti

Termina qui la seduta di allenamento odierna per la Lazio. I biancocelesti, ancora in attesa del ritorno di Simone Inzaghi, hanno lavorato al Centro Sportivo di Formello in preparazione della gara di domenica contro il Benevento allo Stadio Olimpico. All’inizio, i giocatori hanno svolto un lavoro atletico, seguito da alcune esercitazioni tecniche: prima sono state fatte delle prove con l’attacco in superiorità numerica, seguite da altre con la difesa in superiorità numerica.

A fine seduta è stato allestito un mini-torneo a campo ridotto con 4 squadre: bianchi, blu, gialli e arancioni. Durante una di queste sfide, viene annullato un gol per posizione di fuorigioco a Milinkovic, che non la prende affatto bene. Alla fine, vincono il torneo i bianchi, guidati da un bomber d’eccezione: Patric, autore diverse reti e portato in trionfo dai compagni. Da segnalare anche il lavoro differenziato proseguito da Luiz Felipe, che ha corso in solitaria attorno al campo e si è esercitato anche col pallone trai piedi. Inoltre, Lucas Leiva, Armini e Caicedo non hanno preso parte alla seduta, mentre Cataldi ha lasciato il campo con il fisioterapista nel corso delle partitelle.