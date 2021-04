Allenamento Lazio, prove tattiche anti-Verona: Luiz Felipe a parte

La Lazio è scesa in campo al Centro Sportivo di Formello per le prove tattiche anti-Verona: Inzaghi guida l’allenamento da casa

Scende in campo al Centro Sportivo di Formello la Lazio. La squadra biancoceleste, orfana di Simone Inzaghi a causa del Covid, si è allenata nell’antivigilia della sfida contro il Verona. Il tecnico, fermo in smart working, ha assistito da remoto alla seduta diretta dal suo vice Massimiliano Farris.

Per i ragazzi con l’aquila sul petto c’è stato un riscaldamento tecnico e atletico, a cui non hanno preso parte Manuel Lazzari, squalificato per la prossima gara, e Nicolò Armini. In seguito, sono state svolte le prove tattiche per preparare il match contro gli scaligeri. Al termine della seduta, centrocampisti ed attaccanti si sono trattenuti per provare alcuni cross e tiri. Non ha preso parte all’intero allenamento Luiz Felipe, che ha lavorato a parte con il pallone, dando comunque buone notizie sui tempi del suo recupero. Domani la Lazio si ritroverà di nuovo a Formello per la rifinitura, prima di partire alla volta di Verona.