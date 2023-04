Allenamento Lazio: prove tattiche a -2 dalla sfida con l’Inter. Ecco il report dell’allenamento odierno della squadra capitolina

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento di oggi della squadra capitolina in vista della sfida a San Siro con l’Inter. Il comandante Sarri sembra pronto, come Immobile, a schierare il capitano al centro dell’attacco. Felipe Anderson stamattina si è mosso a destra, può essere un altro segnale delle intenzioni dell’allenatore. Il brasiliano e Zaccagni sulle fasce, ai lati di Immobile. Pedro tra le riserve, pronto a essere sganciato a sfida in corso. Cataldi, di rientro dalla squalifica, si riprenderà la regia. Intoccabili Milinkovic e Luis Alberto. Casale è favorito per fare coppia con Romagnoli in difesa. Marusic e Hysaj rimangono in vantaggio su Lazzari e Pellegrini. L’infermeria è vuota, sono tutti a disposizione. Domani verranno prese le decisioni per la sfida di San Siro. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Seduta mattutina per la Lazio che questa mattina, a partire dalle ore 11:00, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello per preparare il prossimo impegno contro l`Inter. Archiviata una prima fase di attivazione muscolare, il gruppo biancoceleste ha svolto un ampio lavoro tattico seguito da una partitella, a campo ridotto, decisa da un colpo di testa di Matteo Cancellieri»