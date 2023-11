Allenamento Lazio, prove tattiche a -2 dal Feyenoord: il report della sessione di allenamento quotidiana

Pomeriggio di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, in vista della sfida di martedi sera contro il Feyenoord.

Ecco il report della sessione.

REPORT- Allenamento pomeridiano per la Lazio che questo pomeriggio è scesa in campo a partire dalle ore 15:30 in vista del match contro il Feyenoord, in programma martedì alle 21:00. Dopo un iniziale riscaldamento muscolare, gli uomini di Sarri hanno svolto un ampio lavoro di natura tattica, seguito da alcuni test dedicati alle palle inattive.