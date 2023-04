Allenamento Lazio: prove di formazione pre Inter

Arrivano notizie da Formello per quanto riguarda la sessione odierna di allenamento

Tutto pronto per la Lazio, che stamattina si è ritrovata a Formello per effettuare la consueta rifinitura pre match, in vista dell’impegno di domani a San Siro contro l’Inter.

Prove di formazione per Maurizio Sarri, che sicuramente schiererà Ciro Immobile al centro dell’attacco, con Felipe Anderson e Zaccagni sull’esterno. Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto a centrocampo. In difesa, l’unico dubbio è sul recupero di Casale, che potrebbe tornare al centro della difesa insieme a Romagnoli con Hysaj e Marusic sulle fasce.