Allenamento Lazio: pochi dubbi verso il Derby, Radu out

La Lazio di Sarri ha svolto il penultimo allenamento in vista della gara di domenica contro la Roma: Radu unico assente della seduta

La Lazio ha svolto in quel di Formello il penultimo allenamento in vista del Derby di domenica contro la Roma. Sarri ha pochissimi dubbi in vista della stracittadina e riguardano in particolare la coppia di terzini. Radu infatti non si è allenato neanche oggi e a questo punto il forfait per la gara sembra certo.

A centrocampo Luis Alberto è completamente recuperato così come Cataldi che partirà però dalla panchina. Confermati Lucas Leiva e Milinkovic. In attacco, con Zaccagni squalificato, pronto il terzetto Felipe Anderson-Immobile-Pedro. Davanti a Strakosha la coppia Luiz Felipe-Acerbi con Marusic probabilmente a sinistra e Lazzari, favorito su Hysaj e Patric, a sinistra. La rifinitura è prevista per domani pomeriggio.