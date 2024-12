Allenamento Lazio, Pellegrini non parte per Napoli: la decisione su Patric. Le ultime da Formello

Allenamento Lazio, la decisione di Baroni sui giocatori in dubbio. Ecco chi non è partito per la trasferta di Napoli

Nella giornata di oggi la Lazio ha svolto la rifinitura prima di partire per Napoli. Baroni ha ritrovato sia Dia che Tavares, provati nell’undici titolare, ma ha dovuto a rinunciare a Pellegrini e Patric.

Infatti, il difensore italiano non è partita per la trasferta con il resto della squadra, mentre lo spagnolo sarà regolarmente a disposizione del tecnico. Aggregato, inoltre, il classe 2005 della Primavera Bordon. Baroni ha poi provato la coppia Gila-Romagnoli come centrali di difesa e Lazzari sulla destra. A centrocampo Guendouzi e Dele-Bashiru, complici l’infortunio di Vecino e la squalifica di Rovella, e sulla trequarti Isaksen, Zaccagni ed il già citato Dia. Castellanos unica punta.