Allenamento Lazio, Pedro in dubbio per la partita col Bologna? Cosa succede. Il report

Allenamento Lazio, il report completo in vista della partita col Bologna. Di seguito tutti i dettagli

Pedro non si è allenato ed è a forte rischio per la partita con il Bologna. Lo spagnolo ha accusato un forte attacco gastrointestinale, è stato visitato in mattinata poiché debilitato al massimo. Nei prossimi verrà valutata la sua disponibilità per la ripartenza del campionato.

Giornata di controlli anche per Dia e Tavares. Le analisi del primo hanno rassicurato, da domani dovrebbe tornare con i compagni dopo le preoccupazioni per la malaria. Il portoghese, invece, è rientrato a Roma con un problema al ginocchio: non si tratta di un infortunio serio, comunque non verrà rischiato con il Bologna.