Allenamento Lazio, oggi la ripresa: tre giocatori ai box in vista dell’Empoli. Le ultime dal centro sportivo di Formello

La Lazio è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Tudor. Questa settimana l’orario dell’allenamento sarà alle 12 per preparare al meglio la sfida con l’Empoli, che si giocherà proprio in quella fascia oraria.

Oltre all’infortunato Gila, non si sono visti sul campo Sepe e Casale. Da valutare la presenza di quest’ultimo contro l’Empoli, visto che Hysaj non ha convinto in quella posizione. Inoltre, non è scontato il ritorno dal primo minuto di Provedel, con Mandas pronto a difendere ancora una volta i pali della porta biancoceleste.