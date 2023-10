Lazio, oggi doppia seduta a Formello: sorpresa nel weekend

Doppia seduta di allenamento prevista oggi a Formello per la Lazio, sorpresa invece per il weekend: ecco il programma

Malgrado la pausa per le Nazionali continua a lavorare la Lazio di Maurizio Sarri. Nella giornata di oggi è infatti prevista una doppia sessione di allenamento per gli uomini al comando del tecnico biancoceleste, che ricordiamo dovrà privarsi solamente dei 4 convocati per i rispettivi Paesi: Marusic, Hysaj, Vecino e Zaccagni.

Tra palestra e campo sportivo dunque faticano i capitolini, mentre sono al lavoro con lo staff tutti i giocatori (Immobile in primis) alle prese con noie fisiche. Per il weekend invece, si va verso una pausa, prima della ripresa verso la gara di Reggio Emilia.