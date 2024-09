Allenamento Lazio, GESTIONE per Patric e Castrovilli, RECUPERATI due infortunati: TUTTI gli aggiornamenti

Allenamento Lazio, gestione per Patric e Castrovilli, recuperati due infortunati: gli aggiornamenti da Formello

Continua il lavoro della Lazio in quel di Formello. Biancocelesti al lavoro stamattina in campo senza Patric e Castrovilli, entrambi gestiti, oltre agli otto Nazionali. Oggi completo riposo per il centrocampista.

Pienamente recuperati, invece, Gila e Pellegrini, che hanno lavorato con il resto compagni per il terzo giorno di fila. Al gruppo agli ordini di Baroni si è poi riaggregato Pedro, ieri mattina assente al centro di allenamento.