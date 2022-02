Allenamento Lazio: Cataldi a rischio convocazione, Pedro malconcio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio, Immobile non si allena ma non preoccupa; Pedro malconcio, si prepara Zaccagni; risentimento al flessore per Cataldi

A Formello va in scena la rifinitura pre Napoli: l’ultimo allenamento in vista del big match dell’Olimpico. Sarri ritrova Zaccagni – a cui ha rinunciato nella gara contro il Porto – che si candida subito per una maglia da titolare, soprattutto date le condizioni di Pedro. Lo spagnolo è ancora malconcio a causa dell’infiammazione al tendine e domani potrebbe partire dalla panchina.

In campo non si vede Immobile, ma la sua assenza non impensierisce: Sarri potrebbe aver concesso un po’ di riposo in più al suo centravanti, visto lo stop e le tante energie spese giovedì. Rischia invece la convocazione Cataldi che ha riportato un risentimento al flessore e non si è aggregato col resto del gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, A. Anderson, Basic, Romero, Moro, Pedro, Cabral. All.: Sarri.