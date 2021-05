Allenamento Lazio, Milinkovic non c’è. Caicedo parzialmente in gruppo

Le ultime dall’allenamento della Lazio, con Milinkovic che non si è allenato. Si rivede però Caicedo, ma solo pazialmente

La Lazio è scesa in campo nel pomeriggio per la seduta d’allenamento in quel di Formello. Non si è visto Milinkovic, che ieri si è sottoposto a intervento chirurgico al setto nasale. Il Sergente probabilmente non ci sarà contro il Parma, ma proverà a recuperare per il derby.

La buona notizia è il ritorno in gruppo di Caicedo, seppur parzialmente. L’ecuadoriano ha saltato la partitella finale, ma proverà a tornare tra i convocati in vista del match contro i ducali. Escalante ancora in gruppo, la lesione al polpaccio è superata. Contro la squadra di D’Aversa tornerà Fares, ma Inzaghi dovrà fare a meno di Leiva e Pereira squalificati. Domani scatteranno le prove tattiche.