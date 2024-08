Allenamento Lazio, COMINCIA la preparazione per il Milan: QUATTRO assenti per Baroni. Prima della seduta un minuto di silenzio

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista del match contro il Milan, in programma sabato 31 agosto alle ore 20.45. La squadra si è riunita per un minuto di silenzio per rendere omaggio a Sven Goran Eriksson, scomparso questa mattina, prima dell’inizio della seduta.

Baroni ha dovuto fare a meno di quattro giocatori nell’allenamento di oggi. Infatti, Pellegrini è out dopo l’incidente con la sua auto, Gila è ancora ai box dopo l’infortunio e Marusic e Casale sono usciti malconci dalla sfida con l’Udinese. Il centrale ha accusato un problema al polpaccio, mentre solo precauzione per il montenegrino.