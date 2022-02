Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio è tornata ad allenarsi dopo la partito contro il Porto in Europa League

Si torna a lavorare in casa Lazio dopo il 2-2 in Europa League contro il Porto. A Formello hanno lavorato in palestra i titolari del match di ieri, mentre si sono allenati in campo chi è rimasto a riposo o è entrato nel secondo tempo.

Cerca la miglior condizione Acerbi, fermo dallo scorso 6 gennaio, che si è fermato per un allenamento atletico supplementare sul terreno di gioco. Scalpita, invece, Zaccagni che non ha giocato contro il Porto a causa della squalifica e che riprenderà il suo posto da titolare domenica contro il Napoli. L’esterno, con ogni probabilità, farà rifiatare Pedro che in Europa League ha stretto i denti.