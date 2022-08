Allenamento Lazio: martedì la ripresa. Da valutare Pedro e Luis Alberto

Allenamento Lazio: martedì la ripresa a Formello in vista del Bologna. Occhi puntati su Pedro e Luis Alberto. I dettagli

Dopo l’amichevole contro il Real Valladolid Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì a Formello, quando si inizierà a preparare la sfida di domenica contro il Bologna.

Da valutare ci sono le condizioni di Pedro, uscito malconcio all’intervallo del match a causa di un pestone alla caviglia destra rimediato nei primi dieci minuti. Lo spagnolo, seppur sofferente, è rimasto in campo fino al 45′ prima di lasciare spazio a Zaccagni. Occhi puntati anche sulla questione Luis Alberto. Il Mago non è partito per la Spagna con il resto della squadra: una scelta punitiva da parte di Sarri, che lo ha voluto lasciare a casa dopo i due giorni di ritardo con i quali si è presentato alla ripresa degli allenamenti a inizio settimana. C’è curiosità per capi- re se sarà riaggregato al gruppo tra 48 ore. Lo riporta Il Tempo.