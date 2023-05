Allenamento Lazio: Marcos Antonio in vantaggio su Vecino, crescono i dubbi su Cataldi. Ecco il report dell’allenamento della squadra capitolina

Per la sfida di domani contro il Sassuolo, è in vantaggio Marcos Antonio su Vecino per la sua sostituzione. L’ex Shakhtar è in un buon momento. Milinkovic e Luis Alberto verso la conferma. Davanti probabile tridente di riferimento con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Romagnoli squalificato, Cataldi ai box per un problema al polpaccio. Dubbi sulle fasce per il comandante della Lazio. Rischia il posto uno tra Marusic e Hysaj, scalpitano Lazzari e Pellegrini. Al centro la coppia Casale-Patric. Romagnoli ha lavorato a parte, tornerà a disposizione con il Milan. Tanti dubbi in più sul recupero di Cataldi per San Siro: il giocatore sente ancora dolore al polpaccio destro, non riesce nemmeno a poggiare il piede. A breve effettuerà gli accertamenti strumentali, il suo recupero sarebbe fondamentale per super sfida coi rossoneri di Pioli.